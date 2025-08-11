У "Оленьих ручьев" построят холидей-парк "Аракай" за 2 миллиарда рублей

Рядом с заповедником "Оленьи ручьи" в Свердловской области построят холидей-парк "Аракай". Он станет одним из крупнейших инвестиционных проектов региона, написал в своих соцсетях врио губернатора Денис Паслер.

Объем инвестиций составит около 2 млрд рублей. За эти деньги к 2029 году специалисты создадут туристическую инфраструктуру с современными местами размещения, пешеходными, велосипедными и лыжными трассами, кинотеатром под открытым небом, конгресс-холлом, концертной площадкой, веревочным парком, а также спортивными и детскими площадками.

Отдохнуть в "Аракае" можно будет как семьей, так и с коллегами, забронировав место для корпоратива. Реализация проекта создаст более 300 новых рабочих мест.

"Проект формирует новые возможности для туристического бизнеса. Уникальная природа заповедника "Оленьи ручьи", карстовые пещеры, полноводная река, Михайловское водохранилище, древние уральские горы. Убежден, что "Аракай" сможет стать настоящим всесезонным курортом федерального масштаба для свердловчан и гостей региона, не уступающим популярным Алтаю и Сочи", - написал Паслер.