На Урале прокуратура разбирается с аварийным домом, который хотят расселить в 2028 году

В Первоуральске прокуратура разбирается в ситуации с многоквартирным домом по улице Цветочная.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что еще в ноябре 2021 года дом был признан аварийным в связи с износом его конструкций. Постановлением администрации Первоуральска срок расселения был установлен до 31 декабря 2028 года, а затем снижен, но до 31 марта того же года.

В надзорном ведомстве с такими сроками не согласились.

"В связи с неразумностью установленных муниципалитетом сроков расселения запланировано повторное обследование дома на предмет физического износа с привлечением специалистов департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. По результатам обследования при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о направлении в суд административного искового заявления об изменении срока расселения в сторону его снижения", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве обещают добиться восстановления жилищных прав уральцев.