Кольцовские таможенники конфисковали у иностранца больше 10 килограммов насвая

В аэропорту "Кольцово" сотрудники таможни остановили иностранца, прибывшего из Намангана. В его багаже был обнаружен пакет весом 10,5 кг, в котором находилось гранулированное вещество темно-зленого цвета – насвай.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажир заверял, что вез наркотическое средство только для личного пользования. Однако, как пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик, в таких случаях разрешается ввоз на территорию РФ не более 250 граммов, согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".

По данному факту было возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ "Недекларирование по установленной формы товаров, подлежащих таможенному декларированию", а также по ст.16.3 КоАП РФ "Несоблюдение ограничений при ввозе товаров".