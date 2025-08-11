11 Августа 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Родителям вчетверо повысили штрафы за "ненадлежащее" исполнение своих обязанностей

Сегодня вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение или "ненадлежащее исполнение" родительских обязанностей. Штрафы родителям увеличены в 4 раза.

Как сообщало Накануне.RU, эту поправку ко второму чтению совершенно неожиданно внесло Правительство, причем в законопроект об усилении административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, что изменило саму концепцию законопроекта. Однако, вопреки Регламенту Госдумы, она не была отклонена, а была принята. Ее поддержал Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, который возглавляет Павел Крашенинников, известный лоббированием ювенальных инициатив.

Штрафы родителям увеличены до 2 тысяч рублей по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Эта статья ничего не конкретизирует, по ней можно оштрафовать любого родителя на усмотрение органов опеки, которые сочтут, что родители "ненадлежащим" образом воспитывают своих детей. В 2023 году по этой статье было наказано почти 450 тыс. родителей. Эти дела рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних.

В СМИ пишут о том, что штрафы коснутся "нерадивых" родителей, которые не обеспечили ребенку место проживания, питание, одежду, обувь, медицинское обслуживание, получение общего образования, не защитили его права и интересы. Однако это все домыслы, так как статья 5.35 КоАП вообще ничего не поясняет, и оштрафовать по ней можно любого родителя.

Характерно, что ювенальная поправка была внесена и быстро принята как раз перед закрытием весенней сессии Госдумы и перед отпусками. Такой же прием Крашенинников использовал, когда в июле 2020 года неожиданно для всех внес Госдуму законопроект об экспресс-судах по отобранию детей. Тогда только благодаря усилиям и протестам общественности он был отклонен. Сейчас этот коварный прием сработал.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев возмущен действиями властей.

"Сколько лет мы говорим и депутатам, и чиновникам: "Убирайте ст. 5.35 – или, хотя бы, резиновое "ненадлежащее исполнение" из нее". Ноль внимания. Но стоило явиться правительству с увеличением "родительских" штрафов вчетверо – и все моментально принято, усиливая этот произвол и беспредел. Вообще без нормальных обсуждений", –отметил эксперт.

Он отмечает, что государство такой политикой только разрушает семью и само себя.

Действующий Семейный кодекс РФ также изобилуют ювенальными формулировками, подразумевая априорную виновность родителей. Например, в статье 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется, это решает опека. В статье 54 говорится, что дети имеют право жить и воспитываться в семье, но за исключением случаев, когда это противоречит их интересам. А в статье 64 сказано, что если опека считает, что "между интересами родителей и детей имеются противоречия", то "родители не вправе представлять интересы своих детей". То есть интересы детей определяет опека, а не семья.

Теги: родители, семья, дети, штраф


