Бастрыкину доложат о екатеринбурженке, избившей ребенка в ТЦ "Пассаж"

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о деталях расследования уголовного дела, возбужденного после избиения ребенка в ТЦ "Пассаж" Екатеринбурга.

Ранее в сети появилась новость о женщине, которая набросилась на ребенка в торговом центре. По словам очевидцев, 7 августа мальчик вместе с друзьями на фудкорте стреляли друг в друга из водяных пистолетов. Один из выстрелов пришелся в женщину 30-35 лет, которая ела вместе со своей дочерью за соседним столом. Екатеринбурженка выждала около 20 минут, пока ребенок усядется и продолжит есть, встала, вылила на него горячий напиток (по другим данным - газировку), а после начала избивать, бегая по всему фудкорту.

У ребенка - царапина на лице и порвана дорогая футболка. После того, как инцидент стали снимать на телефон, женщина с дочерью поспешили удалиться.

В свою очередь, в СУ СК России по Свердловской области по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах", – добавили в СКР.