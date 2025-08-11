В Нижнем Тагиле поджигателей квартиры пенсионерки отправили в колонию

В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу о поджоге квартиры пенсионерки. Поджигателей отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое жителей города. Как показало расследование, у одного из осужденных в социальной сети возник конфликт с внуком пенсионерки, в ходе которого последний оскорбил молодого человека. Тот захотел отомстить и решил поджечь квартиру, в которой, как думали соучастники, проживает "обидчик".

Сообщники купили литр бензина, зашли в подъезд многоквартирного дома, облили дверь квартиры и подожгли. При этом, услышав крики пожилой женщины о помощи, поджигатели скрылись. Бабушку удалось спасти, ей был причинен легкий вред здоровью в виде ожогов тела, а также ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.

Как отметили в прокуратуре, свою вину фигуранты признали частично. По ходатайству обвиняемых дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Сегодня, 11 августа, Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил обоим по 4 года колонии общего режима.

В прокуратуре уже заявили, что изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.