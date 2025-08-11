Модератором пленарной сессии Каспийского медиафорума в Астрахани будет глава ТАСС Андрей Кондрашов

Х Каспийский медиафорум состоится в Астрахани 22 августа.

В этом мероприятии традиционно принимают участие представители органов власти, СМИ, блогеры, эксперты, ученые, лидеры общественных организаций стран региона.

Медиафорум откроется пленарной сессией «История Каспия: от прошлого к будущему», модератором которой станет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Глава ТАСС имеет почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации», он дважды становился лауреатом российской национальной телевизионной премии ТЭФИ. Андрей Кондрашов является автором десятка документальных фильмов, среди которых «Крым. Путь на Родину», «Валаам», «Путин», «Стена» и многие другие.

Спикерами пленарной сессии выступят губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, секретарь Союза журналистов России, директор Центрального Дома журналиста Вячеслав Умановский, генеральный директор группы компаний «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская, политический обозреватель средств массовой информации Исламской Республики Иран Рухолла Модаббер и др.

Чтобы принять участие в медиафоруме необходимо пройти регистрацию на сайте до 17 августа включительно.