Реальный дефицит бюджета в 2025 году значительно превысил план Минфина

С начала года накопленный дефицит федерального бюджета значительно превысил запланированный на весь год объем в 3,8 трлн руб., достигнув 4,9 трлн руб. За тот же период прошлого года дефицит был в 4,4 раза меньше.

Аналитики подсчитали, что для возвращения к запланированному уровню дефицита в оставшуюся часть года бюджет должен получить суммарный профицит более чем в 1 трлн руб., пишет РБК. Для достижения этой цели пришлось бы уменьшить расходы в абсолютном выражении более чем на 11% по сравнению со вторым полугодием 2024 года. Экономисты отмечают, что это непростая задача на фоне замедления экономики и укрепления рубля, даже если учитывать большие объемы авансирования государственного заказа в начале года.

Специалисты отмечают, что экономика России может уйти в рецессию уже в 2026 г. Этот сценарий вероятен даже в том случае, если продолжится смягчение Центробанком денежно-кредитной политики (ДКП) нынешними темпами. Ранее президент России Владимир Путин потребовал не допустить рецессии экономики.

"Некоторые эксперты указывают на риски стагнации и рецессии. Этого ни в коем случае допустить нельзя. Дискуссии идут в правительстве, ЦБ. Нужен сбалансированный рост: умеренная инфляция (она уже снизилась до однозначных показателей) и низкая безработица. Сыграли свою роль ответственные действия ЦБ и политика правительства. Инфляция снижается лучше, чем ожидалось, это позволило начать снижение ключевой ставки", - сообщил глава государства, выступая в июне на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого глава Минэка Максим Решетников выразил мнение, что охлаждение экономики, которым занимается Центробанк, привело ее на грань рецессии. Глава Сбера Герман Греф заявил, что соотношение средств, которыми располагают компании, и обслуживания ими кредитов подошло к критическому уровню, после которого последует череда банкротств.