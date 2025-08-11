Бывшего вице-губернатора Самарской области обвинили в особо крупных хищениях

Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвиняют в хищении в особо крупном размере – около 100 млн руб., передает ТАСС. Экс-чиновник вину не признает.

Следствие считает, что Гендин, рассказывая потерпевшим о якобы имеющихся у него связях в правительстве России и администрации президента, обманным путем получал деньги за выдачу разрешения правительства на строительные работы.

Сейчас Гендин занимается предпринимательской деятельностью. В 80-90-х годах работал адвокатом и затем прокурором в Москве.