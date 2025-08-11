В Госдуме предложили разрешать вступление в политические партии с 16-ти лет

Депутаты от нескольких думских фракций внесут сегодня в Госдуму законопроект, разрешающий вступление в политические партии с 16-ти лет, то есть до совершеннолетия.

"Мы много говорим о том, как помочь молодежи выбрать свой путь, отвлечься от негативных субкультур, вредных привычек и уберечься от разрушительного влияния подмены ценностей. Подростки стремятся к протесту и выражению собственной позиции. Все это можно и нужно направить на благо обществу – через привлечение к полезным проектам, позитивным массовым мероприятиям, волонтерству. Действующая политическая система России сегодня может дать все это подрастающему поколению", - заявил один из соавторов законопроекта, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.

"Я сам пришел в партию в 15 лет, хоть и получил партбилет позже. Это отличный социальный лифт, возможность найти единомышленников, реализовать собственные идеи и повысить правовую грамотность", - добавил Нилов, который, к слову, недавно был изгнан из ЛДПР и теперь является независимым депутатом вне фракций.