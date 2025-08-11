Экс-куратора челябинского туризма Дину Шведкину отправили в СИЗО

Экс-председателя челябинского "Агентства развития туризма", а ныне замдиректора департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Дину Шведкину отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба челябинского СКР.

Накануне суд вынес ей меру пресечения, отправив под стражу до 8 октября текущего года.

Напомним, что Шведкина обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". По данным следствия, работая в сфере туризма в Златоусте с ноября 2023 года по июль 2025 года, Шведкина заключала контракты на строительство информационного центра на туристическом маршруте. При этом стоимость контрактов была искусственно завышена. Она также похитила 6,8 млн рублей из субсидии от регионального правительства в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".