11 Августа 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Украина является "травой" - Фицо

От предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа пострадает прежде всего Украина. Так считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который заявил об этом в видеообращении.
Он напомнил африканскую пословицу о том, что если слоны дерутся или любят друг друга, то страдает всегда трава. "Независимо от того, как пройдут переговоры слонов 15 августа, пострадает трава, в данном случае Украина", - сказал Фицо.

Он отметил, что Украина почему-то считает, что все всегда должны идти ей навстречу. Притом что Словакия обеспечивает Украине критические поставки электроэнергии, а Украина использует европейское законодательство, которое обязывает Братиславу предоставить словацкую инфраструктуру для поставок газа на территорию Украины. А вот Зеленский ранее остановил поставки газа в Словакию через подконтрольную ему территорию, чем нанес серьезный ущерб Словакии.

При этом словацкий премьер призвал к немедленному прекращению боевых действий и невмешательству других стран в возможное соглашение о прекращении огня.

В Киеве ожидаемо раскритиковали Фицо, призвав не использовать такие "недружелюбные фольклорные аллегории" и не пытаться повысить свои политические рейтинги своей партии через подобные заявления.

Как пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, Киев может потерять Чехию как своего важного сторонника в Европе. Издание ссылается на данные опросов о том, что на предстоящих осенью парламентских выборах лидирует бывший премьер-министр и глава партии ANO Андрей Бабиш, который критикует помощь Украине, выступает за мирные переговоры с Россией и говорит о готовности прекратить поставки оружия Киеву. Также он критически относится к оборонным обязательствам в НАТО.

В начале августа президент Чехии Петр Павел призвал Киев отказаться от претензий на освобожденные российские территории, чтобы Украина вообще сохранилась как государство, а взамен Европа никогда не признает этого юридически.

На Украине с определенной опаской ожидают встречи Трампа и Путина. Например, высказываются опасения, что отказ от любой сделки, предложенной Трампом, может привести к отказу США от финансирования Киева. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американцам надоело оплачивать украинский конфликт.

