Умер сооснователь застройщика, который возводит жильё в Тюмени

РБК-Тюмень приводит данные Единого ресурса застройщиков, соглансо которым, "Самолёт" строит жилье в 14 регионах. Объемы строительства составляют почти 5 млн "квадратов". В Тюмени девелопер возводит жилой комплекс на ул. Тимофея Чаркова, площадь земельного участка – 23 га.

Компания подтвердила в своём telegram-канале факт смерти Кенина. Причина не названа. Выражены соболезнования.

10 августа на 57-м году жизни умер один из основателей застройщика "Самолёт" Михаил Кенин.



