БПЛА атаковали промпредприятия в Нижегородской области, погиб сотрудник

Один человек погиб, еще двое ранены при атаке беспилотников ВСУ по Нижегородской области.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, целью атаки были промышленные предприятия.

По его словам, при отражении в Арзамасском округе есть жертвы и повреждения. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.

SHOT пишет, что рано утром ВСУ атаковали дронами города Арзамас и Дзержинск. В аэропорту Нижнего Новгорода из-за атаки БПЛА вводился план "Ковер".

Ранее Республика Коми, расположенная почти в 2000 километрах от границы с Украиной, впервые подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Дроны заметили в Ухте. Как заявил врио губернатора Ростислав Гольдштейн, эвакуированы работники предприятий в зоне полета.



