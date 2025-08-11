Одессита Анатолия Вассермана объявили на Украине в розыск

Интеллектуал из шоу "Своя игра" и депутат Госдумы от "Справедливой России – За правду" Анатолий Вассерман разыскивается на Украине. Из данных украинских силовиков следует, что Вассермана объявили в розыск в 2022 году, передает РИА Новости.

Вассерман родился в 1952 году в Одессе. В советское и постсоветское время работал программистом, в начале 90-х начал заниматься журналистикой, стал появляться в эфире интеллектуальных шоу. В 1994 году баллотировался на выборах в депутаты Верховной Рады Украины, но проиграл выборы. В 2016 году президент России Владимир Путин предоставил Анатолию Вассерману гражданство РФ. На Украине Вассерман обвиняется по уголовной статье о сепаратизме.