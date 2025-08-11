Сотовые операторы предложили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах

Сотовые операторы России - МТС, "МегаФон", "Билайн" и Tele2 попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.

Они указали, что необходимы дополнительные доходы для поддержания инфраструктуры. По их словам, подорожание базовых станций и рост трафика мобильного интернета могут привести к снижению скорости доступа в интернет, особенно — в больших городах. При этом антимонопольная служба выступила против предложения кратно повысить тарифы для абонентов.

Компании считают, что блокировка звонков в зарубежных мессенджерах позволит вернуть трафик в обычные голосовые вызовы. Кроме того, инициатива позволит решить проблему кибермошенничества, так как преступники часто звонят жертвам в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram. Кроме того, она поможет предотвратить полную блокировку зарубежных мессенджеров, потому что будут сняты основные претензии силовиков.

В Минцифры не поддержали предложения, но их обсуждение продолжается. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что предложение заблокировать голосовые звонки в зарубежных мессенджерах "плюса для общества точно не принесет", сообщает Forbes.

Напомним, у ФСБ и правительства России есть ряд претензий к мессенджеру Max, не разобравшись с которыми он не получит доступа к Госуслугам, эту тему обсуждали в ходе одного из последний заседаний президиума правкомиссии по цифровому развитию.