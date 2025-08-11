ВСУ впервые атаковали Коми
Республика Коми, расположенная почти в 2000 километрах от границы с Украиной, впервые подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Дроны заметили в Ухте. Как заявил врио губернатора Ростислав Гольдштейн, эвакуированы работники предприятий в зоне полета. По его словам, пострадавших в результате падения дронов нет. Росавиация сообщила, что приостановлена работа аэропорта Ухты.
Ранее в Сальске из-за атаки БПЛА были повреждены более 50 квартир.