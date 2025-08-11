В ОАЭ опровергли данные о массовом закрытии счетов компаний, связанных с Москвой

Власти ОАЭ не давали разрешение на проверки, в результате которых могли закрыться банковские счета компаний, в том числе связанных с Россией.

Как сообщили ТАСС в эмиратском правительстве, ОАЭ полностью соблюдают международные стандарты, а финансовые учреждения страны работают независимо и вправе отклонять заявки, которые они считают связанными с высоким уровнем риска.

Данные решения носят превентивный характер и не направлены против какой-либо конкретной национальности. Отмечается, что в стране не происходило массового закрытия счетов каких-либо организаций.

Ранее СМИ сообщили, что банки ОАЭ закрывают счета компаниям с российскими корнями, в том числе по не связанным с санкциями причинам.