Вэнс заявил, что американцам надоело тратить налоги на украинский конфликт

Американский президент Дональд Трамп стремится к тому, чтобы Вашингтон перестал финансировать конфликт вокруг Украины.

Как заявил Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс, американцам надоело тратить на него свои налоги. "Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги на этот конфликт", – указал он.

Несмотря на это, Вэнс указал, что США не возражают, если Европа будут закупать оружие у американских производителей для передачи его Киеву, но сами финансировать такие поставки американские власти не намерены.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки американского оружия Украине за счет европейских стран будут продолжаться вне зависимости от итогов встречи Путина и Трампа на Аляске.