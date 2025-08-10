Поставки оружия Украине будут продолжаться, вне зависимости от исхода саммита США и РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки американского оружия Украине за счет европейских стран будут продолжаться вне зависимости от итогов встречи Путина и Трампа на Аляске, сообщает американский телеканал CBS News.

Напомним, главы государств встретятся 15 августа, на Аляске. Первым о готовящейся встрече сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсетях.

Путин станет первым российским правителем, который посетил Аляску. В США в советское время были Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев. Три раза Михаил Горбачев, Борис Ельцин — пять раз. На посту премьера: Виктор Черномырдин — четырежды, один раз — Сергей Степашин, один — Михаил Касьянов. Дмитрий Медведев на должности президента посетил Гавайи, Нью-Йорк, Питтсбург; Путин — Нью-Йорк, штаты: Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Последний визит президента РФ в США прошел десять лет назад — в сентябре 2015 года.

Аляска - российская территория, проданная Штатам в 1876 году за 7,2 миллиона долларов. Находится в 86 км от российского берега.