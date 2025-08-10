Рамзан Кадыров сообщил о попытках Украины нанести удары по объектам Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытках Украины нанести удары по объектам республики, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в ночь с 8 на 9 августа и с 9 на 10 августа киевские власти вновь попытались атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были замечены два беспилотника. Оба аппарата вовремя обнаружили и сбили средствами ПВО. Жертв и разрушений нет.

Он также призвал жителей Чечни оставаться внимательными и сразу сообщать о подозрительных объектах по номеру 112. И выразил благодарность оперативному штабу республики по СВО во главе с Магомедом Даудовым, а также военнослужащим и командованию ВКС России за слаженные и эффективные действия.