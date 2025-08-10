В Магнитогорске женщина перевела мошенникам почти миллион после звонка о "доставке цветов"

В Магнитогорске горожанка перевела мошенникам около 900 тысяч рублей после звонка о "доставке цветов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Отдел полиции "Орджоникидзевский" УМВД России по городу Магнитогорску с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что д нем в одном из мессенджеров ей поступил звонок. Неизвестный представился курьером и сообщил, что ее муж заказал для нее доставку цветов. Для доставки букета звонивший предложил женщине продиктовать код, поступивший на ее мобильный телефон, что она и сделала.

Далее, уже по стандартной схеме, жительнице Магнитогорска поступил следующий звонок, якобы от сотрудника портала Госуслуг, который сообщил, что доступом к ее личному кабинету завладели неизвестные и пытаются оформить на нее кредитные обязательства.

Чтобы не остаться без денег, звонивший предложил опередить мошенников, взяв кредит на свое имя, после чего перевести денежные средства на "безопасный счет". По указанию мошенников женщина оформила на себя кредитные обязательства в размере 890 тысяч рублей и перевела их злоумышленникам. Только после того, как с ней перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что попалась в ловушку мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество).