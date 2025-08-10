Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 217

Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 217, включая 100 детей, сообщают РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.

В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано пять случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 217, включая 100 детей.

По данным властей сектора Газа, с начала 2025 года от голода в Газе скончались 163 человека, в 2024 году - 50 человек, еще четверо погибли годом ранее.