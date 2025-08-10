Медведев посоветовал отправить в Киев спецназ США для истребления нарконаемников

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал отправить спецназ США вместо Латинской Америки в Киев для проведения антитеррористической операции по истреблению нарконаемников, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем Telegram-канале Медведев написал, что "пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества".

В частности, по словам Медведева, на фронт призывают убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность

"Наемников учат всему, в том числе управлению БПЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США. Это гораздо эффективнее самолетов и подводных лодок. И если президент США своей директивой действительно поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке с использованием армейских подразделений, то есть вариант получше. Надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без каких-либо рисков для жизни", - добавил Медведев.