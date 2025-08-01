На станции Ижевск задержаны поезда из-за схода колесной пары локомотива

На станции Ижевск 1 августа около 15.08 по московскому времени произошел сход колесной пары маневрового локомотива во время выполнения служебных передвижений. В результате инцидента задержаны пассажирские поезда № 25 Ижевск — Москва и № 497 Ижевск — Адлер. Максимальное время опоздания составило около двух часов.

Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, пострадавших нет. На место происшествия оперативно прибыл восстановительный поезд, и последствия схода уже устранены. Причины инцидента выясняются.

Представители железной дороги приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимают меры для минимизации задержек в движении поездов.