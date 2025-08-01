01 Августа 2025
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Экономика Санкт-Петербург Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов заявил, что Вологодчина открыта к прагматичному сотрудничеству с инвесторами из Санкт-Петербурга 

Губернатор Вологодской области выступил с приветственным словом на открытии форума «Горизонты Русского Севера: Вологда стала ближе», который был посвящен туризму и стал частью деловой программы «Дней Вологодской области в Санкт-Петербурге». 

«Сегодняшние мероприятия являются развитием подписанного в 2024 году соглашения между Правительством Вологодской области и Правительством Санкт-Петербурга. И мы с коллегами из Северной столицы договорились, чтобы пункты соглашения остались не на бумаге, а были максимально конвертированы в результат. Сегодня наш подход к делу определяет дух созидания и отваги. Высокая оценка экспертов, которые присвоили нам статус «Крепкий профи» в Национальном туристическом рейтинге, не является случайностью. Это результат системной работы по развитию наших уникальных всемирно известных брендов. При этом мы не хотели бы ограничиваться стереотипами, а предлагаем полностью погрузиться в канву понимания современных потребностей развития экономики региона», – заявил Георгий Филимонов. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Главными темами обсуждения стали развитие туристических маршрутов с соседними регионами Вологодской области, Москвой и Санкт-Петербургом, привлечение инвесторов на территорию Вологодчины, а также развитие межрегионального северо-западного маршрута, объединяющего 11 регионов, – «Серебряное ожерелье». 

Сейчас в Вологодской области реализуются 42 проекта в сфере туризма. Они предполагают обустройство кемпингов, глэмпингов, строительство гостиниц. В этом году запланировано завершить восемь проектов на сумму 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, Минэкономразвития России выделило региону шесть субсидий на развитие туристской индустрии на общую сумму более 270 миллионов рублей. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Важной для региона инициативой является создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Великом Устюге. В перспективе здесь появится круглогодичный кластер мирового уровня. Губернатор Вологодской области рассказал о мерах поддержки резидентов ОЭЗ и пригласил компании Санкт-Петербурга принять участие в проекте. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Вологодская область находится в исключительно выгодном геоэкономическом, геостратегическом положении. В радиусе 700 километров от региона проживает 50 миллионов человек – это вся Московская и Петербургская агломерации. Мы приглашаем открывать Вологодчину, чтобы отдохнуть с семьей, полюбоваться нашими объектами культурного наследия, уникальной природой. И при этом преследуем прагматичную рациональную цель – привлекать инвесторов в наши особые экономические зоны. Очень важно увеличивать показатели роста экономики региона. Это и создание рабочих мест, и увеличение объема налоговых поступлений в областной бюджет», – подчеркнул Георгий Филимонов. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В завершение речи Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за теплый прием на Петербургской земле и сообщил, что подобные совместные мероприятия запланировано сделать традиционными.

Теги: георгий филимонов, инвесторы, дни вологодской области, беглов


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