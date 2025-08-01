В России утвержден порядок введения внешнего управления на частных предприятиях

В России утвержден порядок введения внешнего управления на частных предприятиях, производящих авиационную и судостроительную продукцию гражданского назначения, а также военную технику. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Основанием для введения внешнего управления может стать нарушение предприятием государственных контрактов, включая срывы поставок, несоответствие качества продукции установленным требованиям или установление контроля со стороны иностранных лиц из недружественных стран. Решение о введении внешнего управления будет приниматься рабочей группой при Коллегии Военно-промышленной комиссии и оформляться актом Минпромторга. Назначенная управляющая организация должна представить в министерство план мероприятий по выполнению госзаказов в установленные сроки.

После достижения целей внешнего управления рабочая группа может принять решение о его прекращении и восстановлении полномочий акционеров предприятия.