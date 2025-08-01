Исхудавший Кадыров заявил о возвращении к спортивным тренировкам после перерыва

Глава Чечни Рамзан Кадыров, про здоровье которого ходит много слухов, опубликовал в VK видео с "утренней легкой тренировки".

48-летний Кадыров на видео крутит педали велотренажера в домашнем костюме и тапочках.

"После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно. Что-то мне подсказывает, что дорогой БРАТ и тренер Висмурад уже подготовил мне своеобразную программу упражнений, но все секреты он пока не раскрывает", - подписал видео Кадыров.

Он не сообщил, почему сделал перерыв в тренировках. На опубликованных кадрах глава Чечни выглядит сильно похудевшим и не совсем здоровым.

На прошлой неделе турецкое издание Haberler сообщило, что Кадыров, якобы, чуть не умер во время отдыха в Бодруме. Якобы, ЧП произошло, когда Кадыров зашел в море, чтобы искупаться. Ему стало плохо, спасатели успели вытащить его из воды и доставить в больницу на "скорой помощи".

Сообщается, что инцидент произошел в одном из пятизвездочных отелей в районе бухты Кайнар.

По данным издания, первую помощь Кадырову оказали прямо на пляже, после чего доставили в частную больницу. Состояние чеченского лидера оценивают как удовлетворительное, опасности для его жизни нет.