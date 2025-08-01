Власти Швейцарии "в шоке" от объявленных пошлин США

Власти Швейцарии шокированы решением президента США Дональда Трампа обложить швейцарский экспорт пошлиной в размере 39%. Об этом пишет Financial Times.

"Неясно, что США хотят от нас", - заявил изданию неназванный швейцарский депутат.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Лидерами по размеру новых пошлин стали Лаос и Мьянма (40%), а также Швейцария (39%). Под особый удар попала фармацевтическая промышленность государства.

Ранее индийские власти заявили, что все еще нацелены на заключение торгового соглашения с США. Об этом сообщается в заявлении правительства Индии, выпущенном после заявления президента США Дональда Трампа о 25-процентных пошлинах на индийские товары. В правительстве заявили, что приняли к сведению высказывания Трампа и изучают возможные последствия.