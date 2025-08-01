В Москве нашли мертвым актера сериалов Максима Глотова

В Москве нашли мертвым актера Максима Глотова – он снимался в популярных российских сериалах, но в последние пару лет его не было видно ни в каких проектах.

Глотову было 60 лет. Близкие забеспокоились о нем после того, как мужчина несколько дней не выходил на связь. Чтобы вскрыть закрытую изнутри квартиру актера, вызвали МЧС, спасатели обнаружили артиста мертвым. По предварительным данным, его смерть не была насильственной.

Максим Глотов снимался в фильмах "Ширли-мырли", "Очарованный странник", сериалах "Душегубы", "Раневская", "Оптимисты", "Содержанки", "Глухарь".