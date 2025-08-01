Зеленский снова предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отреагировал на заявления Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу возможности проведения встреч глав России и Украины.

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить ***** достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для ***** и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

"Мы понимаем, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту *****. Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", - добавил президент Украины.

Ранее Путин заявил, что не против встречи с Зеленским, но этому должна предшествовать долгая техническая работа переговорщиков.