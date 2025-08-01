Лукашенко объяснил, почему российские войска в зоне СВО продвигаются медленно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему российские войска в зоне СВО продвигаются довольно медленно. Он отметил, что ВС РФ ведут наступление по всей зоне соприкосновения.

"Везде идет наступление, пусть не быстро, медленно. Почему медленно? Он [Путин] говорит: "Людей жалею. Медленно, но зато уверенно. И не столько людей гибнет", - сказал журналистам Лукашенко во время совместного с Путиным брифинга на Валааме.

Сам Владимир Путин также заявил о наступлении по всей линии соприкосновения и добавил, что "нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов".