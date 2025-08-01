В Перми прокуратура контролирует переезд животных на территорию нового зоопарка

Пермская природоохранная прокуратура контролирует процесс переезда животных на территорию нового зоопарка в микрорайоне Нагорный в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Транспортировка зверей – очень ответственное и тщательно планируемое мероприятие, в котором участвуют ветеринарные врачи, зоологи и другие специалисты.

Природоохранная прокуратура обеспечивает надзорное сопровождение процесса, следит за соблюдением требований закона при транспортировке и размещении животных, часть из которых уже осваивает новые просторные вольеры.

13 июля в Перми после более 90 лет работы закрылся зоопарк на Монастырской улице. В скором времени Пермский зоопарк на площади 25 га откроет свои двери на новом месте: на ул. Свиязева, 17в.