01 Августа 2025
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

С пассажиров рейсовых автобусов незаконно взимали сервисный сбор в 7% от стоимости билета

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) потребовало от перевозчиков прекратить взимать с пассажиров сервисный сбор при продаже билетов на пригородные и междугородние автобусы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

Поводом для проверки стали жалобы граждан на дополнительные платежи при покупке билетов на сайте avperm.ru. Как выяснилось, компания "АВ-Комфорт", через которую реализуются билеты, взимала с пассажиров 7% от стоимости проезда под видом «сервисного сбора», объясняя это расходами на бухгалтерские услуги.

В УФАС подчеркнули, что тарифы на проезд уже включают все издержки перевозчиков, в том числе связанные с продажей билетов. Поэтому дополнительный сбор приводит к двойной оплате одних и тех же услуг, что незаконно.

Кроме того, антимонопольная служба установила, что "АВ-Комфорт" занимает доминирующее положение на рынке продажи автобусных билетов и злоупотребляет им, навязывая пассажирам необоснованные платежи. Это нарушает Закон о защите конкуренции. Компании выдано предупреждение с требованием отменить сервисный сбор. До 5 августа 2025 года "АВ-Комфорт" должна сообщить в УФАС о выполнении этого требования. В случае отказа последуют штрафные санкции.

Решение антимонопольного ведомства направлено на защиту прав пассажиров и предотвращение необоснованного завышения стоимости проезда.

Теги: билет, общественный транспорт, автобус, уфас


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