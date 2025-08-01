Путин про переговоры: "Все разочарования возникают от избыточных ожиданий"

Президент России Владимир Путин в целом положительно оценивает российско-украинские переговоры в Турции. "Переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру", - сказал Путин журналистам во время поездки на Валаам.

Также Путин сообщил, что реакция Киева на российское предложение создать три рабочих группы для переговоров в режиме онлайн была "в целом положительная", но эти группы пока не начали работу. Россия рассчитывает, что процесс будет запущен в ближайшее время: "Чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, надо вести обстоятельные разговоры, но не на публике".

Вместе с тем, российский президент не слишком рассчитывает на дипломатический способ решения конфликта. "Все разочарования возникают от избыточных ожиданий", — заявил Путин.

"Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать", - добавил российский лидер. Он подчеркнул, что, по его мнению, "политический режим в России основан на Конституции, он законен, чего не скажешь об Украине", а "российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения".

"Условия урегулирования на Украине, сформулированные в июне 2024 года, остаются в силе", - заключил российский президент.