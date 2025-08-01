01 Августа 2025
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Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

В "Изумрудном бору" в Екатеринбурге завершилось строительство детского сада

В Екатеринбурге в жилом районе "Изумрудный бор" на Эльмаше завершилось строительство муниципального детского сада на 300 мест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УГМК-Застройщик", дошкольное учреждение по бульвару Владимира Белоглазова, 4, c прогулочными участками и игровыми зонами получило заключение о соответствии (ЗОС). Это означает, что объект отвечает требованиям технических регламентов и проектной документации. Государственная комиссия признала здание готовым, теперь остаются считанные моменты до ввода в эксплуатацию и официального открытия.

Детский сад в ЖК "Изумрудный бор" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Трехэтажное современное здание вместит 12 групп, три из которых – ясельные. В нем разместятся спортивный и музыкальный залы, медицинский и логопедический кабинеты, а также хозяйственные помещения. Для удобства оборудуют зоны для колясок.

Детский сад в ЖК "Изумрудный бор" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Здание располагается в центре первого квартала жилого района, внутри дворовой территории. Такая приватность обеспечит комфортные условия для воспитанников и высокий уровень безопасности. Закрытая территория "Изумрудного бора" круглосуточно охраняется службой мониторинга и находится под видеонаблюдением. Отсутствие автомобилей позволит семьям беспрепятственно дойти от дома до дошкольного учреждения и обратно. Приятным соседством с детским садом станет обширная зеленая зона – "Пышминские озерки".

Детский сад в ЖК "Изумрудный бор" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Параллельно в "Изумрудном бору" строится еще один образовательный объект – филиал гимназии "Арт-Этюд" на 1100 мест. Четырехэтажное здание появится на пересечении улиц Меридиальной и бульвара Белоглазова. Помимо традиционных классов и общественных пространств здесь разместятся три спортивных и тренажерный залы, а на территории оборудуют большой стадион с игровыми площадками. Также в проекте предусмотрен концертный зал, помещение для занятий гончарным искусством с печами для обжига и многое другое.

Кроме того, в следующем году в жилом квартале "Нагорном" начнет работу еще один детский сад на 118 мест для малышей в возрасте от 2 до 7 лет. Учреждение разместится на первом и втором этажах одной из секций жилого квартала, в помещениях с высокими потолками и панорамными окнами, его общая площадь – 2,2 тысячи квадратных метров.

Детский сад в ЖК "Нагорный" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Здесь будут оборудованы мастерские, где ребята смогут заниматься шитьем, столярным делом, робототехникой, изучать английский язык, посещать логопедические занятия и готовиться к школе. Завтракать, обедать и ужинать воспитанники будут не в группах, а в специальном детском кафе, где они также смогут освоить и базовые кулинарные навыки. А гулять в специально отведенных прогулочных зонах на территории жилого квартала. Для встреч педагогов и родителей появится просторный коворкинг.

"В процессе проектирования новых социальных объектов мы внимательно прислушиваемся к мнению управления образования администрации Екатеринбурга, местных жителей и профессиональных педагогов. Все полученные рекомендации учитываются, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для игры, творчества и обучения подрастающего поколения", - отметил генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Теги: детский сад, строительство, Изумрудный бор


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