В Тобольске реставрируют объект культурного наследия регионального значения "Дом Неводчикова"

В Тобольске реставрируют объект культурного наследия регионального значения "Дом Неводчикова", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Работы ведутся в рамках программы "Тобольск настоящий". Здание расположено по адресу ул. Хохрякова, 10.

Специалисты реставрируют объект, сохраняя его уникальные черты: восстанавливают кирпичную кладку несущих стен первого этажа, устанавливают стропильную систему, демонтированы настилы и балки перекрытий, подлежащие замене, усилены конструкции стен путем устройства армопояса из швеллера в двух уровнях, реставрация кирпичной кладки наружных стен проводится с применением исторического кирпича, дверные и оконные проемы усилены деревянными стойками, подпорками, произведен монтаж временных стоек под аварийными конструкциями.

Также в ходе работ обнаружены фрагменты исторической лестницы — остатки гранитных ступеней.

Дом с 200-летней историей принадлежал Матвею Андреевичу Неводчикову. По информации из открытых источников, Матвей Неводчиков происходил из духовного звания. Окончил полный курс Тобольской духовной семинарии, преподавал в Тобольской мужской гимназии исторические науки. С 1823 года служил старшим соляным приставом в г. Таре, затем, до 1835 года комиссионером по развозу соли в штате соляного отделения Тобольской казенной палаты. По болезни был уволен и определен в штат Тобольской казенной палаты в должность помощника казначея.