Путин и Лукашенко улетели на Валаам

Озвучены детали встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Белорусский лидер уже находится в России.

Встреча пройдёт на Валааме. Сначала лидеры посетят Смоленский скит, названный в честь Смоленской иконы Божьей Матери — покровительницы и защитницы западных рубежей России, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал "Пул первого".

Главы государств пообщаются в неформальной обстановке. Темами разговора станут развитие российско-белорусских отношений, союзные проекты, международная повестка, тематика региональной безопасности. Разговор пройдет в формате один на один.