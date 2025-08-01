В Кудымкарском округе увеличили дополнительные выплаты для участников СВО

В Кудымкарском округе увеличили дополнительные выплаты для участников СВО.

Речь идет о единовременной денежной выплате для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в специальной военной операции. Ее размер составит 100 тысяч рублей. Ранее сумма выплаты составляла 50 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты думы Кудымкарского муниципального округа.

Выплаты распространятся на граждан, заключивших контракт с 18 июля 2025 года. Они будет предоставляться из средств резервного фонда администрации Кудымкарского округа. Ранее денежные выплаты для контрактников увеличили власти Березников и Чайковского.