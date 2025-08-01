Макаревича* призвали лишить гражданства после слов о Пахмутовой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить российского гражданства рок-музыканта Андрея Макаревича*, а также и запретить ему въезд в страну на 50 лет.

"Андрей Макаревич, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно и они не вызывают никаких эмоций, унижает Александру Пахмутову", — заявил общественник в Telegram-канале.

До этого лидер рок-группы "Машина времени" назвал народную артистку СССР Александру Пахмутову не очень хорошим композитором.

Год назад сообщалось, что Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Макаревича* после его разговора с пранкерами. Музыканта проверяли на предмет наличия в его словах признаков статьи 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") УК РФ. В Госдуме предложили признать певца террористом.

* признан в России иностранным агентом