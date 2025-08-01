В аэропорту Екатеринбурга пьяная женщина устроила дебош перед вылетом в Сочи

В екатеринбургском аэропорту силовики задержали пассажирку, устроившую пьяный дебош перед отдыхом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, накануне ночью в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что к стойке регистрации на рейс "Екатеринбург – Сочи" нужен наряд полиции. На месте задержали 50-летнюю екатеринбурженку, прибывшую на посадку в пьяном состоянии. Когда представители авиакомпании сделали замечание, она начала возмущаться и выражаться матом. В результате женщине отказали в перелете и сообщили об инциденте силовикам.

Транспортные полицейские доставили нарушительницу в дежурную часть и направили на освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом ею воздухе содержится 1,01 промилле алкоголя. Оказалось, что екатеринбурженка планировала отдыхать в Сочи и решила выпить перед полетом.

Нарушительницу посадили в спецпомещение для задержанных. Октябрьским районным судом города женщине назначен штраф.

Напомним, в марте этого года в Екатеринбурге суд назначил арест жителю Пермского края, устроившему пьяный дебош на борту самолета.