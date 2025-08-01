Вице-премьер Хуснуллин распорядился ускорить ввод водовода в ДНР

В ДНР проверять ситуацию с водоснабжением приехал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Проверил строительство 17-километрового водовода для переброски воды из Павлопольского водохранилища.

"17-километровый водовод для переброски воды из Павлопольского водохранилища вместе со вторым таким объектом – для переброски из Углегорского – должны привести к восполнению почти 40 % ресурса. Поручил сократить сроки запуска объекта, ускорить поставку оборудования", - сообщил Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "вопрос нехватки воды в ДНР – острый, необходим комплексный подход, чтобы решить эту проблему".

На этой неделе ситуация с поставками питьевой воды в Донецке стала критической – после попадания обломков БПЛА по фильтровальной станции. До сих пор вода подавалась в дома горожан по вечерам на несколько часов. Нехватку воды компенсировали закупками разливной, но недавно власти установили для продавцов воды фиксированный тариф на розничную продажу, бизнес стал для них убыточным, многие закрыли разливные пункты, а бутилированная вода в магазинах взлетела в цене.