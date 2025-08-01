В России появился новый класс воздушного пространства – для беспилотников

В России появился новый класс воздушного пространства - H ("эйч"), предназначенный специально для полетов беспилотных воздушных судов (БВС). Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

H стал четвертым классом в воздушном пространстве России – до сих пор в нем были классы A, С и G. Ввести отдельный класс для беспилотников в январе этого года поручил президент России.

"Наша страна стала одной из немногих, кто утвердил у себя отдельный класс воздушного пространства для беспилотников – отметил вице-премьер Виталий Савельев. – Это позволит повысить интеграцию беспилотных авиационных систем в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию в условиях постоянно растущего спроса на использование в различных отраслях". Он добавил, что применение новых нормативных актов будет "донастраиваться".

В первом полугодии 2025 года число полетов беспилотников выросло на четверть, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

Новый класс Н охватывает воздушное пространство от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности с максимально упрощенным порядком использования в нем БВС взлетной массой до 30 кг. В клас H входят специальные маршруты для БВС, до высоты 3050 метров, на которых предусмотрен разрешительный упрощенный порядок использования воздушного пространства.

Кроме того, теперь вводятся требования по оснащению беспилотников аэронавигационными и бортовыми огнями для предотвращения столкновений (проблесковые маячки), навигационным оборудованием, линией управления беспилотными авиационными системами и контроля за ними.

Пилотируемым воздушным судам, использующим правила визуальных полетов, разрешается пересекать маршруты полетов для БВС.

Росавиация будет публиковать информацию о маршрутах полетов для БВС и условия их использования в Сборнике аэронавигационной информации России.

При полетах на высотах до 150 метров и при визульной видимости для беспилотников до 30 кг план полетов будет не нужен.

Коридоры для полетов беспилотников от точки до точки устанавливаются заблаговременно. Срок подачи плана полетов в ближайшей перспективе сократится до 1-2 часов. При этом, обеспечивается безопасность для других участников воздушного движения (авиация общего назначения, вертолеты), заявили в Росавиации.

"Появление класса H повысит масштабы использования этих летательных аппаратов, так как регулярность их полетов теперь может существенно вырасти, а цена летного часа снизиться. Перед маркетплейсами открывается возможность для эффективного внедрения дронов в свою логистику. А у провайдеров услуг беспилотного мониторинга, к примеру, трубопроводов, повысится конкурентоспособность по отношению к традиционным авиационным компаниям", – прокомментировал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.