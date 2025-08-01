Александр Моор в Тобольске осмотрел реконструкцию проспекта Тимофея Чаркова

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Тобольске. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Вместе с главой города Петром Вагиным осмотрим ход строительства и реконструкции дорог, скверов, объектов ЖКХ, туристических мест и объектов социальной инфраструктуры", - пояснил Моор.

Первым объектом, который посетил губернатор, стал проспект Тимофея Чаркова. В настоящий момент ведется реконструкция проспекта. В 2024 году было завершено строительство четырехполосной ул. Николая Дмитриева от проспекта Дзираева до кольцевой развязки на пересечении с проспектом Тимофея Чаркова. На сегодняшний день на этом участке уже обустроены тротуары, велодорожки и современное уличное освещение.

Нынешняя реконструкция проспекта Тимофея Чаркова направлена на создание комфортной и безопасной дорожной инфраструктуры. Помимо обновления проезжей части, здесь появятся новые тротуары, велополосы, системы освещения и ливневая канализация. Общая протяженность модернизируемого участка, включая кольцевую развязку, составляет около 800 метров. Подрядчики должны завершить все работы уже в октябре 2025 года.