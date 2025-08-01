Георгий Филимонов сообщил, что с начала года уже 350 участников СВО прошли санаторно-курортное лечение и реабилитацию на Вологодчине

01 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов сообщил, что с начала года уже 350 участников СВО прошли санаторно-курортное лечение и реабилитацию на Вологодчине

В санаториях региона и Вологодском областном госпитале для ветеранов войн предлагают целый комплекс медицинских услуг для бойцов. Это обследования, оздоровительные процедуры, занятия адаптивной физкультурой – все для восстановления и укрепления здоровья.

«Предоставляем выплату до 28 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение для участников Специальной военной операции – полностью оплачиваем трехнедельное лечение в 10 санаториях региона. С начала года услугой воспользовались 124 бойца. Еще 226 человек прошли программу реабилитации в стационарном отделении комплексной помощи. Всего реализуем более 40 мер поддержки военнослужащих и их близких, в том числе предлагаем бойцам надомный уход, обеспечиваем лекарствами и компенсируем расходы на проезд к месту лечения и обратно», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Отделение реабилитации на базе Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн было открыто в прошлом году по инициативе Главы региона. Здесь работают кабинет ЛФК и зал для групповых занятий с тренажерами, кабинеты физиотерапии и механотерапии для пассивной разработки суставов. Кроме того, специалисты отделения оказывают помощь при расстройствах периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, включая последствия травм, переломов и операций на позвоночнике.

Чтобы оформить направление в отделение медицинской реабилитации, нужно обратиться к лечащему врачу по месту жительства или к врачу-специалисту поликлиники Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн. Далее направление необходимо передать в поликлинику госпиталя для регистрации и постановки в очередь. Вызов осуществляется за сутки до госпитализации.

Санаторно-курортное лечение включает консультации и осмотры терапевта, физиотерапевта, оздоровительные процедуры по назначению врача, сбалансированное питание и досуговые мероприятия. Услугу можно получить один раз в год. Первоочередное право на лечение имеют участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации, или инвалиды I группы.

Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта в кампусе УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Уральского федерального университета / Эдуард Никульников

Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно в любом офисе МФЦ, клиентской службе Социального фонда России или онлайн через портал Госуслуг. Помощь с подготовкой необходимых документов оказывают специалисты регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Вологда, ул. Энгельса, 61 или по телефону 8-817-254-41-54.

Теги: георгий филимонов, участники сво, реабилитация, санаторно-курортное лечение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети