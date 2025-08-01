Георгий Филимонов сообщил, что с начала года уже 350 участников СВО прошли санаторно-курортное лечение и реабилитацию на Вологодчине

В санаториях региона и Вологодском областном госпитале для ветеранов войн предлагают целый комплекс медицинских услуг для бойцов. Это обследования, оздоровительные процедуры, занятия адаптивной физкультурой – все для восстановления и укрепления здоровья.

«Предоставляем выплату до 28 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение для участников Специальной военной операции – полностью оплачиваем трехнедельное лечение в 10 санаториях региона. С начала года услугой воспользовались 124 бойца. Еще 226 человек прошли программу реабилитации в стационарном отделении комплексной помощи. Всего реализуем более 40 мер поддержки военнослужащих и их близких, в том числе предлагаем бойцам надомный уход, обеспечиваем лекарствами и компенсируем расходы на проезд к месту лечения и обратно», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Отделение реабилитации на базе Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн было открыто в прошлом году по инициативе Главы региона. Здесь работают кабинет ЛФК и зал для групповых занятий с тренажерами, кабинеты физиотерапии и механотерапии для пассивной разработки суставов. Кроме того, специалисты отделения оказывают помощь при расстройствах периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, включая последствия травм, переломов и операций на позвоночнике.

Чтобы оформить направление в отделение медицинской реабилитации, нужно обратиться к лечащему врачу по месту жительства или к врачу-специалисту поликлиники Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн. Далее направление необходимо передать в поликлинику госпиталя для регистрации и постановки в очередь. Вызов осуществляется за сутки до госпитализации.

Санаторно-курортное лечение включает консультации и осмотры терапевта, физиотерапевта, оздоровительные процедуры по назначению врача, сбалансированное питание и досуговые мероприятия. Услугу можно получить один раз в год. Первоочередное право на лечение имеют участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации, или инвалиды I группы.

Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно в любом офисе МФЦ, клиентской службе Социального фонда России или онлайн через портал Госуслуг. Помощь с подготовкой необходимых документов оказывают специалисты регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Вологда, ул. Энгельса, 61 или по телефону 8-817-254-41-54.