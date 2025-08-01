Байден раскритиковал Трампа: "Делает всё, чтобы разрушить Конституцию"

Экс-президент США Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа.

Байден выступил с речью на 100-й ежегодной церемонии вручения наград Национальной ассоциации юристов. По словам Байдена, Белый дом при Трампе "делает все возможное", чтобы нарушить основной закон страны. "Они [администрация Трампа] слишком часто делали это с помощью Конгресса, который просто стоит в стороне".

"В жизни нашей страны бывают суровые моменты, судьбоносные. Моменты, которые заставляют нас взглянуть в лицо суровой правде о нас самих, наших институтах и самой демократии. На мой взгляд, мы находимся на таком этапе американской истории", - заявил Байден.

Бывший президент также раскритиковал юридические фирмы, заключившие сделки с администрацией Трампа, заявив, что они "прогибаются под хулиганов".

Байден, получивший премию имени К. Фрэнсиса Стрэдфорда от Ассоциации, призвал присутствовавших в зале юристов отстаивать верховенство закона.

Замечания Байдена прозвучали спустя всего неделю после того, как бывший президент Барак Обама выступил с заявлением в ответ на обвинения Трампа в государственной измене и публикацию созданного искусственным интеллектом видео "ареста" 44-го президента.