Брата одного из исполнителей теракта в "Крокусе" объявили в розыск

Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" объявлен в розыск. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как говорится в материалах дела, предполагаемый исполнитель теракта Мухаммадсобир Файзов* ранее признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ**.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы 20 фигурантов – четверо исполнителей и 16 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.

* внесен в список террористов и экстремистов в России

** террористическая организация, запрещена в России