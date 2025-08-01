На Камчатке наградят более 20 медработников, находившихся в операционных во время землетрясения

На Камчатке наградят более 20 медработников, находившихся в операционных во время землетрясения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения", - написал он.

Ранее Солодов сообщил, что бригаду врачей онкологического диспансера, которые во время сильного землетрясения на Камчатке не прервали операцию, представят к государственным наградам. 30 июля в соцсетях распространилось видео с камеры видеонаблюдения из операционной. На кадрах видно, что медработники во время сильных толчков удерживали пациента и оборудование, продолжая операцию.

Напомним, ученые сообщили, что последствия землетрясения – так называемые афтершоки – будут продолжаться еще месяц, а может и дольше. При этом угрозы цунами сейчас в регионе нет.