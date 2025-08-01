Андрей Трубецкой: Сургутский район возглавил рейтинг Югры по эффективности деятельности муниципалитетов

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что возглавляемый им муниципалитет уже в третий раз возглавил окружной рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Теперь, в связи с достижением выдающихся показателей, Сургутский район получит грант в размере 31,6 млн рублей в форме дотаций от Югры.

"Работа администрации муниципалитета оценивалась по 13 критериям. Так, по итогам 2024 года у муниципалитета – второе место по доле населения, улучшившего жилищные условия. Это 1 тысяча 836 семей. В прошлом году в поселениях было введено 125 тысяч 402 кв. метров жилья", - отметил Андрей Трубецкой.

Также Сургутский район является лидером региона по количеству жителей, которые занимаются спортом. В муниципалитете более 94 тысяч таких активных граждан, это 76,1% населения.

"Кроме того, у муниципалитета – первое место по показателю "доля детей, состоящих в очереди в дошкольные учреждения" – нулевой показатель. Очередь в детсады мы ликвидировали несколько лет назад", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях. И добавил, что о других передовых показателях, достигнутых Сургутским районом, будет сообщено дополнительно.