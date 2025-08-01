Геннадий Долматов сообщил о начале строительства современного тепличного комплекса в Омском районе

В селе Лузино Омского района начинается строительство крупного современного комплекса - тепличного комбината. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Омского района Геннадий Долматов.

Накануне на площадке, расположенной в Лузинском сельском поселении, сотрудники компании ГК «Рост» приступили к строительным работам по возведению современного тепличного комбината, в котором будут выращивать различные овощные культуры в рамках производства закрытого грунта. На стройплощадке уже работают специалисты и техника, ведутся работы по расчистке и обустройству территории будущих теплиц.

Необходимо отметить, что проект, который реализуют в Омском районе, по объемам капиталовложений масштабный - инвестиции при возведении первой очереди будущего комбината составят порядка 10 миллиардов рублей.

Согласно плана, предполагается завершить строительство и осуществить ввод объекта в эксплуатацию уже в 2026 году. Мощность комбината по производству овощей закрытого грунта производства составит около 15 тысяч тонн овощей в год.

Как пояснили в администрации Омского района, специализироваться строящийся тепличный комплекс будет на производстве томатов и огурцов.